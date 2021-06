Nadciąga afrykański żar! W piątek i sobotę, 18-19.2021 r. nad morzem nawet 30 st. Celsjusza. Zobacz prognozę pogody

W kolejnych dniach, nawet nad morzem, należy spodziewać się „trzydziestek”.

– W czwartek temperatura maksymalna będzie zdecydowanie wysoka i wyniesie od 23°C do 29°C, jedynie nad samym morzem i w obszarach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 20°C do 23°C – czytamy w prognozie IMGW. – Natomiast piątek to pierwsze czerwcowe upały. Termometry pokazywać będą od 27°C do 33°C, a jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich od 22°C do 26°C. Wiać będzie umiarkowany wiatr, co przy upalnej pogodzie działać będzie przyjemnie ochładzająco.