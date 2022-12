Nadchodzą zmiany. Internet staje się zbyt ciasny dla sklepów on-line

Wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć w tempie ok. 10 proc. rocznie i sięgnąć 187 mld w 2027 roku – prognozuje firma Strategy & Polska. Okazuje się, że rozwój sklepów online nie kłóci się z zakupami w sklepach stacjonarnych, które wciąż będą odpowiadały za ok. 80 proc. sprzedaży detalicznej.

- Jesteśmy świadkami integracji tych dwóch obszarów w tzw. formacie phyg ital – to jeden z głównych trendów w branży handlowej. W tym modelu doświadczenia zakupowe świata online (digital) łączą się z zakupami w przestrzeni fizycznej (physical) – m.in. poprzez automatyzację obsługi i udostępnienie z poziomu sklepu stacjonarnego pełnej oferty e-commerce – mówi Konrad Łucka z Nanovo, polskiej firmy dostarczającej technologie dla nowoczesnego retailu.

Transformacja rynku sprzedaży detalicznej jest wynikiem m.in. pandemii koronawirusa, która przemodelowała oczekiwania konsumentów. Potężny, wymuszony lockdownami zwrot w kierunku e-commerce osłabł i klienci chętnie wracają do zakupów w tradycyjnych sklepach. Tyle tylko, że e-commerce zmienił ich oczekiwania. Z raportów Adyen wynika, że aż 73 proc. konsumentów chce robić zakupy w modelu omnichannel, czyli móc swobodnie „przełączać” się pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży. Do tego

61 proc. Polaków twierdzi, że woli kupować u sprzedawców, którzy wykorzystują nowe technologie do poprawy doświadczeń klientów.