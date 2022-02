Nadchodzą podwyżki cen biletów za autobusy i tramwaje. Drożej w Trójmieście i okolicach

Zdrożeją bilety. Ile będą kosztować?

Jak podkreślają urzędnicy nowe stawki pomogą utrzymać funkcjonowanie komunikacji miejskiej na wysokim poziomie i pokryją straty wywołane rosnącymi kosztami wynagrodzeń, energii elektrycznej czy usług. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w przyszłym tygodniu pochyli się nad uchwałą dotyczącą nowych cen biletów.

Wzrost cen na obszarze MZKZG

Nowe stawki dla pasażerów zmienią się nie tylko w Gdańsku i Gdyni, ale również w Wejherowie i w przypadku biletów metropolitalnych. Bilety jednorazowe będą obowiązywać na jeden przejazd lub przez 75 minut, zastępując dotychczasowy podział na bilety jednoprzejazdowe i godzinne. Oznacza to, w przypadku Gdyni, że pasażerowie będą mogli w ten sposób pokonać dłuższą trasę niż do tej pory. Według taryfy normalnej bilety będą kosztowały 4,80 zł (linie zwykłe i nocne) oraz 5 zł (linie zwykłe, nocne i pospieszne). Proponowana od czerwca cena normalnego biletu 24-godzinnego (dobowego) to z kolei 18 zł.