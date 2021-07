"Nad burzą nie mamy żadnej władzy". Ekspert o letnich zjawiskach atmosferycznych w Polsce: - To nic nadzwyczajnego

Przechodzące nad Polską burze i okresowe ulewy to był zawsze pogodowy standard o tej porze roku... Nie ma nic niezwykłego w tym, że latem w Polsce pada i grzmi. To właściwie jedna z charakterystycznych cech aury występującej u nas o tej porze roku. Rzeczywiście w poprzednich kilku latach, bardzo suchych, burz nie obserwowaliśmy lub było ich niewiele. Spodziewać się jednak było można, że w końcu lato "kapryśne" się wydarzy. No i takie właśnie mamy. Z drugiej strony, można założyć, że w przyszłym roku będziemy mieć ponownie suche lato.

Za to zmagamy się z zalanymi ulicami.

Moim zdaniem to zjawisko... także nie jest niczym niezwykłym. Skoro mamy utwardzone w ulice w miastach, a kanalizacja burzowa ma taką, a nie inną przepustowość, to jasne jest, że letnie ulewy mogą spowodować podtopienia. Logiczne jest, że jeśli punktowo spadnie 30 ml wody w ciągu 15 minut to będą zastoiska na ulicach, zalania piwnic. Poza tym, to jest burza... Nie mamy nad nią władzy, nie wiemy, gdzie dokładnie się wypiętrzy, czy to będzie Gdańsk, Elbląg czy Żuławy.