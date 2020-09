Nacjonaliści przemaszerowali ulicami Gdańska. Były asysta policji i kontrmanifestacje. Nie doszło do większych incydentów [zdjęcia]

Uczestnicy skandowali hasła: "Krew, honor, ojczyzna", "Nadchodzą nacjonaliści" czy "Przecz z Unią Europejską" i "Europa biała i czysta". Jeden z transparentów brzmiał "Its ok to stay white" (Dobrze jest pozostać białym). Były też symbole krzyża celtyckiego i flagi konfederacji, postrzegane jako przejaw rasizmu.

Na trasie marszu pojawiły się kontrmanifestacje, m.in. przedstawicieli ugrupowań lewicowych. Ich uczestnicy skandowali w kierunku marszu nacjonalistów hasła: "precz z faszyzmem" a także "Polska biała tylko zimą".

Jak dowiedzieliśmy się w gdańskim ratuszu, marsz nacjonalistów był legalny, organizatorzy dopełnili wszystkich formalności. Jednak jego przebieg był monitorowany przez przedstawicieli miasta. Na trasie obyło się bez poważnych incydentów, policja wylegitymowała kilka osób uczestniczących w kontrmanifestacjach (nie było zgody na ich organizację).

Zaznaczmy, marsz był zorganizowany przez grupy White North Crew (Załoga Białej Północy) oraz Autonom.pl.