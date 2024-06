Nabożeństwo czerwcowe - Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najważniejsze modlitwy 2023 [TEKST]

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa - historia

Nabożeństwo czerwcowe odprawia się w Kościele Katolickim ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie miesiąc czerwiec jest okresem, w którym w sposób szczególny czci się Jezusa Chrystusa. Same nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Tymczasem kult Serca Jezusowego został zainicjowany wcześniej, bo w XVII w., przez św. Małgorzatę Marię Alacoque - francuską siostrę wizytkę. Litania do Najświętszego Jezusa powstały na podstawie objawień, których doznała ona 16 czerwca 1675 r.