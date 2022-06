NA ŻYWO Lotto Challenge Gdańsk 2022. Triathlonowe zawody z finiszem biegu na molo w Gdańsku Brzeźnie

Lotto Challenge Gdańsk po raz drugi w międzynarodowym wydaniu

Triathloniści mają do wyboru trzy dystanse – rozgrywane w sobotę sprint (750 m pływania, 20 km jazdy rowerem, 5 km biegu) i klasyczny dystans olimpijski (1,5 km – 40 km – 10 km) oraz niedzielny dystans średni (1,9 km – 90 km – 21,1 km). Na rozgrzewkę przed weekendowymi zmaganiami zawodowców, w triathlonowym miasteczku przy molo w Gdańsku Brzeźnie. W piątek swoich sił w Trefl Aquathlon Gdańsk mogły spróbować dzieci i młodzież w dwuboju (pływanie i bieg) na dystansach dostosowanych do wieku uczestników.

– Zdobycie w ubiegłym roku w naszym debiucie w serii Challenge nagrody Race of The Year obliguje nas do tego, żeby trzymać poziom. To impreza niezwykle ważna dla miasta Gdańska. Poza aspektem sportowym ważny jest także ten promocyjny i gospodarczy. W tym roku rozszerzyliśmy imprezę także o sprint i dystans olimpijski. Cieszę się, że nasz partner tytularny, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, zostaje z nami - powiedział Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, współorganizatora zawodów.