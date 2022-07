Na włoskiej wyspie Prospero... W Gdańsku startuje 26. Festiwal Szekspirowski Grażyna Antoniewicz

Jak od lat, William Szekspir zawładnie Gdańskiem. We wtorek 26.07.2022 r. rozpoczyna się 26 Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Wypada na nim być, bo Szekspir to wciąż modny autor. Przyjeżdżają więc do Gdańska wielbiciele elżbietańskiego dramaturga, niekiedy tylko po to, żeby marudzić, że jakiś Hamlet rozczarował i dyskutować, który Prospero był lepszy - włoski czy duński, a może rumuński? Uwielbiam ten festiwal także dlatego, że pełen jest niespodzianek. Pamiętam Otella, wyglądającego jak Rambo, Lady Makbet, która była mężczyzną, a kupiec wenecki Shylock okazał się kobietą. W tym roku czeka nas też wiele niespodzianek.