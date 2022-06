"Na tym placu zabaw może dojść do tragedii" - zgłaszają czytelnicy. Czy rzeczywiście jest niebezpiecznie? Mamy odpowiedź gminy

Plac zabaw nie nadaje się do użytku. "To zagrożenie dla zdrowia dzieci"

- Tak wygląda plac zabaw naszych dzieci w Koźlinach osiedle. Wszystko pognite, rusza się konstrukcja. Jest to niebezpieczne dla naszych dzieci - napisała jedna z mieszkanek Koźlin, dodając: Na ostatnim zdjęciu głowa mojej 4 letniej córki po upadku z ruszającej się bujawki.

Gmina odpowiada. "Teren placu zabaw jest nieczynny od czasu pandemii"

- Plac zabaw został wyłączony z użytkowania w trakcie pandemii covid-19 ze względu na wprowadzone ograniczenia przez rząd RP - informuje nas wójt gminy Suchy Dąb, Henryka Król. - Pomimo obniżania poziomu restrykcji przez rząd wobec zmniejszającej się liczby zachorowań na covid-19, plac zabaw w Koźlinach nie został udostępniony mieszkańcom . W okresie pandemii był przeprowadzony jego przegląd, który wykazał usterki. Dodatkowo w okresie od 24.04.2021 r. do 13.04.2022 r., plac zabaw był terenem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Po zakończeniu robót ponownie umieściliśmy znaki informujące o wyłączeniu z użytkowania placu zabaw (poprzednie zostały zerwane, bądź uszkodzone) - dodaje wójt.

Do urzędu gminy zwróciliśmy się z pytaniami, czy sytuacja lokalnego placu zabaw jest włodarzom samorządu znana oraz czy zamierzają coś z tym faktem zrobić. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać.

"Na tym placu zabaw może dojść do tragedii" - zgłaszają czyt...

Jak mówią nam mieszkańcy, tabliczki są niewidoczne, a plac zabaw niezabezpieczony dodatkowymi taśmami, które mogłyby wskazywać na jego wyłączenie. Terenów rekreacyjnych jest w okolicy mało, a gdzieś trzeba z dziećmi wychodzić. Lokalna społeczność ma żal do urzędników, bo miejsce to było niegdyś chętnie i licznie odwiedzane, a teraz, mimo wielu próśb kierowanych do samorządowców pozostaje w "opłakanym" stanie.