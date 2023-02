Na terenie Portu Gdańsk realizowane są inwestycje w systemy zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania

Zapewnią to nowe kamery termowizyjne, na których zakup i montaż port otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa. Inwestycja pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o kamery termowizyjne na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA finansowana jest z budżetu państwa w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2035 - Przygotowanie portów morskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.

Port Gdańsk inwestuje w systemy bezpieczeństwa

- Na naszym terenie działa Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA, pełniący także funkcję Centrum Koordynacyjno-Ratowniczego. Zrzesza on pracujące na terenie portu służby bezpieczeństwa: dyspozytora portu, dowódcę zmiany Jednostki Ochrony Portu Gdańsk oraz dyspozytora Portowej Straży Pożarnej Florian. Ośrodek Ratownictwa jest wyposażony w system zasilania awaryjnego, monitoring wizyjny oraz centrum monitorowania elektronicznych systemów zabezpieczeń - wyjaśnia Janusz Sokołowski, dyrektor Działu Bezpieczeństwa Portu Gdańsk.

Niedawno w porcie odbyły się ćwiczenia zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej i NATO „Integrated Resolve 2022”, podczas których przetestowano procedury, aby lepiej reagować na hybrydowe zagrożenia, mające wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. Działania obejmowały zaplanowanie operacji wojskowej i misji cywilnej w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także zorganizowano symulację różnych zagrożeń hybrydowych.

Militarny aspekt bezpieczeństwa portów jest zrozumiały w świetle rosnącej ich roli w łańcuchu logistycznym NATO, w tej części Europy.

Bezpieczeństwo to nie tylko inwestycje w systemy monitoringu i procedury reagowania na nagłe sytuacje. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jest równie ważne. W ub. roku na terenie portu zakończyła się rozbudowa systemu elektroenergetycznego. Na terenie Portu Gdańsk energia elektryczna dostarczana jest do 134 kontrahentów. W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: Główny Punkt Zasilania (GPZ Port Północny), 60 stacji transformatorowych, oraz prawie 270 km linii kablowych (15 kV i 0,4 kV). Jest to rozległa infrastruktura o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania portu i jego kontrahentów.