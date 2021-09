„Na styku morza i lądu”, czyli Gdynia na fotografiach do 1939 roku. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia!

Na styku morza i lądu - Gdynia na fotografiach do 1939 roku

"Gdynia w 1920 roku liczyła około 1000 mieszkańców, była typową wioską zamieszkałą głównie przez kaszubskich rolników i ich robotników, kilku rzemieślników, karczmarzy i kilkunastu rybaków. Domostwa rybaków znajdowały się tuż przy plaży, na te tereny chętnie przybywali obserwatorzy z kraju zainteresowani przemianami dziewiczego brzegu w nowoczesny port. Dokumentowali te przemiany i utrwalali „rybacki” obraz wsi która przeistaczała się w nowoczesne miasto portowe. Początkowo główna zabudowa skupiona była wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej, między dworcem kolejowym, a rynkiem kaszubskim (obecnie placem).

Na początku XX wieku zakładano, że Gdynia z czasem przekształci się w letnisko morskie. W latach 20. Kierownictwo Budowy Portu w Gdyni na czele z inż. Tadeuszem Wendą zaczęło realizować plan rozwoju portu handlowego i wojennego oraz rybackiego, co oznaczało wykształcenie się z czasem miasta portowego. Pomimo to, Gdynia nie straciła swych funkcji letniskowych. Do 1925 roku budowano wille i pensjonaty na Kamiennej Górze, przy ówczesnej ulicy Kuracyjnej (obecnie 10 Lutego). Powstawały także pierwsze kamienice przy ulicach Starowiejskiej, Świętojańskiej i Szosie Gdańskiej (obecnie ulice Morska i Śląska). 30 grudnia 1925 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów do gminy Gdynia przyłączono Oksywie, tworząc zaczątek przyszłego miasta, którym prawnie stała się 10 lutego 1926 roku. W 1926 roku powstał „Szkic orientacyjny rozbudowy Gdyni” autorstwa architektów Romana Felińskiego i Adama Kuncewicza. Koncepcja ta zakładała ukształtowanie miasta na obszarze w kształcie wachlarza o promieniu 3,5 km, leżącego wokół portu. Ze względu na rozbudowę portu wewnętrznego plan ten został nieznacznie zmieniony. Do końca 1930 roku wybudowano około 300 domów i wiele budynków użyteczności publicznej, wytyczono i wyposażono w sieć wodociągową i kanalizacyjną Śródmieście Gdyni.