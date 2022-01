Na Stogi w Gdańsku powróci hala plażowa? Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Ogłoszenie konkursu na nowe zagospodarowanie wejścia na plażę na Stogach to efekt zakończenia wieloletniej umowy dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie przyplażowym. Planowanym zmianom na Stogach sprzyja również fakt, że w 2021 roku zakończono trwający kilka lat remont i modernizację linii tramwajowej, dzięki któremu plaża ponownie zyskała bardzo dobre skomunikowanie z centrum miasta.

- Przy wyłonieniu w drodze przetargu nowego dzierżawcy tego terenu priorytetem dla władz miasta jest, by uzyskana w wyniku nowego zagospodarowania przestrzeń była wysokiej jakości - czytamy w treści regulaminu. - Stąd inicjatywa rozpisania konkursu, poprzedzonego procesem partycypacyjnym i przygotowaniem opracowań studialnych mających na celu określenie założeń do projektowania, w tym ramowych wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej zabudowy. Zostały one opracowane w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami, analizę aktualnego użytkowania i porównanie z programami użytkowymi innych kąpielisk. Szczegółowe dopracowanie programu funkcjonalno-użytkowego spoczywać będzie na inwestorze, który będzie ponosić ryzyko i odpowiedzialność za sukces finansowy przedsięwzięcia.