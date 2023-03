Na słowiańskim grodzisku w Sopocie spłonie marzanna. Wiosna zostanie powitana podczas festynu w sobotę. Moc atrakcji dla dzieci!

- Czas oczekiwania na powitanie wiosny upłynie w biesiadnym nastroju przy ognisku . Organizatorzy nie zapewniają jedzenia, ale każdy uczestnik wydarzenia może przynieść własny prowiant, na przykład kiełbaski do upieczenia – informuje organizator, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Festyn „Powitanie wiosny” zacznie się w sopockim zabytku archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w południe. Od 13:00 dla dzieci przewidziano warsztaty z wykonywania laleczek „Pani Zimy” lub „Pani Wiosny” – do wyboru. Symbole odchodzącej pory roku zgodnie z tradycją powinny zostać spalone razem z dużą kukłą marzanny. Przez półtorej godziny będzie można uczestniczyć w przygotowywaniu dużej rytualnej kukły. Wykonają ją pracownicy Grodziska w Sopocie, oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, i zarazem rekonstruktorzy historyczni, przy udziale uczestników wydarzenia. O 14:30 symbol odchodzącej zimy zostanie spalony. Zwyczaj palenia lub topienia marzanny nawiązuje do mitologii słowiańskiej.

Na grodzisku do 31 marca można również oglądać wyjątkową wystawę poświęconą ozdobom i strojom kobiet z wczesnego średniowiecza. Ekspozycję najlepiej opisuje jej tytuł: „Miała strój bogaty, malowany w różne światy” . Prezentowana jest też m. in. unikatowa kolekcja wczesnośredniowiecznej biżuterii. Wiele z eksponatów pokazano publicznie po raz pierwszy w historii muzealnictwa. Zobaczyć można stroje kobiece pochodzące z polskich muzeów, a także biżuterię odkrytą przez archeologów na cmentarzyskach w Ciepłem oraz Czarnej Wielkiej, skarb srebrny z Olbrachtówka, ozdoby z Gdańska i obszarów zamieszkiwanych przez Bałtów na Warmii i Mazurach oraz w granicach Litwy, Łotwy i Obwodu Królewieckiego. Kolekcję uzupełniają znaleziska związane z tradycjami skandynawskimi z Wolina i Truso. Kuratorką wystawy jest Karolina Czonstke-Świątkowska.

Bilet wstępu do grodziska w Sopocie kosztuje 12 zł (normalny) lub 10 zł (ulgowy). W sprzedaży są także bilety rodzinne. Muzeum honoruje karty uprawniające do wstępu ulgowego, takie jak Karta Sopocka czy Metropolitalna Karta do Kultury. Natomiast posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca mogą raz w roku skorzystać z wejścia bezpłatnego. Obywatele Ukrainy mają zapewniony wstęp wolny.

Grodzisko w Sopocie