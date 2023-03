Na seniorów z gminy Kościerzyna czeka sporo wyzwań i atrakcji! Mają mnóstwo pomysłów

Seniorzy z gminy Kościerzyna mają głowy pełne pomysłów na to, jak zaktywizować lokalną społeczność. W Urzędzie Gminy Kościerzyna odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Seniorów. Ta z powodzeniem działa już od kilku lat.

To na czym najbardziej skupili się aktywni seniorzy było opracowanie harmonogramu działalności rady. Plany na 2023 rok są ambitne, a pierwsza ich odsłona będzie miała miejsce już w maju. Wówczas też odbędzie się Spartakiada Seniorów w Wielkim Klinczu. To doskonała okazja do integracji, wspólnej zabawy i zdrowej dawki humoru. Podczas wydarzenia uczestnicy muszą się wykazać w różnych konkurencjach.