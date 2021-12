Na rower metropolitalny poczekamy do wiosny... nawet 2023 roku. Rozstrzygnięto przetarg na poprawione „Mevo” Stanisław Balicki

Karolina Misztal

Firma City Bike Global wygrała przetarg na ponowne wdrożenie roweru miejskiego w metropolii. Za blisko 160 mln zł będzie operatorem systemu przez 6 lat, jeśli nie będzie odwołań od decyzji. „Mevo” ma szansę ponownie ruszyć w 16 gminach nie później niż na wiosnę 2023 roku. Po uruchomieniu i zapaści w 2019 roku pierwszego podejścia do roweru metropolitalnego aglomeracja nie ma go do dziś.