Na przeciwległych biegunach. Gedania Gdańsk oraz GKS Przodkowo rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2021/2022

Obydwa zespoły przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2021/2022 rozpoczęły przed tygodniem. W grze zarówno Gedanii jak i GKS-u widać było naturalny brak świeżości, co przekładało się również na grę, w której momentami sporo było przypadkowości. Ten stan rzeczy wynikać mógł również ze sporej liczby testowanych zawodników.

Gedania Gdańsk oraz GKS Przodkowo do rundy wiosennej przystąpią w różnych nastrojach. Czwartoligowiec z Gdańska zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli IV ligi i traci tylko punkt do Jaguara Gdańsk, z którym zdaje się do końca rywalizować będzie o awans do III ligi. Ligi, w której miejsce zagrożone spadkiem zajmuje obecnie drużyna z Przodkowa.

- Nasze cele na sezon 2021/2022 się nie zmieniają, chcielibyśmy na spokojnie się utrzymać i naprawić to, czego nie udało się zrealizować w pierwszej rundzie - mówił Łukasz Kowalski, trener GKS-u Przodkowo. - Szukamy wzmocnień, wymieniamy kilku zawodników i wiosną będziemy gonić, ile się tylko uda w górę tabeli.