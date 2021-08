Na Pomorzu zidentyfikowano pierwsze zakażenie wariantem Lambda. Czas się bać? "Teraz zaczyna się pandemia wśród osób niezaszczepionych" Dorota Abramowicz

W ominięcie Polski przez czwartą falę nie wierzę. Patrząc na to, co dzieje się w Europie i na świecie, musiałby zdarzyć się cud, by i u nas nie wzrosła znacząco liczba zakażeń - uważa prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. - Teraz zaczyna się pandemia wśród osób niezaszczepionych. Nawet jeśli za miesiąc liczba nowych przypadków nie będzie tak duża, jak na początku roku, to proporcjonalnie do nich znów możemy mieć do czynienia z dużą liczbą zgonów. Jeśli ktoś zaszczepi się na czas, może jeszcze tego uniknąć. I przeżyć.