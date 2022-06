Na Pomorzu przeciętna płaca poszła w górę o 16 proc. Pracownicy ruszyli po podwyżki. Spada wskaźnik bezrobocia

Pomorze. Wynagrodzenia idą w górę. Coraz niższy wskaźnik bezrobocia

W kwietniu stopa bezrobocia na Pomorzu wyniosła 4,8 proc. (w całym kraju 5,2 proc.) i była niższa o 1,4 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r. oraz niższa o 0,2 proc. względem marca 2022 r. Analitycy odnotowali niższe wskaźniki bezrobocia we wszystkich powiatach. Najbardziej spadły one w powiecie nowodworskim (o 3,6 proc.) i malborskim (o 2,9 proc.). Jednocześnie należy zauważyć, że mimo dużego spadku, w powiecie nowodworskim było ono najwyższe i wyniosło 11,9 proc. (w kwietniu 2021 r. – 15,5 proc.). A gdzie bezrobocie było najniższe? W Sopocie. W kwietniu wyniosło tam 1,7 proc. (rok wcześniej było to 2,6 proc.).

(mat. GUS)

