Na Pomorzu królują pociągi. Województwo pomorskie ma najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei w skali kraju

Urząd Transportu Kolejowego systematycznie, co roku, bada rynek kolejowych przewozów pasażerskich. Między innymi podaje, jak dużo pasażerów jeździ w pociągach. W 2021 r. wskaźnik wykorzystania kolei na Pomorzu wyniósł 19,9. A dodajmy, że w pandemicznym 2020 r. ten parametr dla Pomorza wyniósł 15,9 i również uznano go za najwyższy w Polsce – czytamy na stronie Pomorskie. eu.

Drugie miejsce w rankingu, jeśli wziąć pod uwagę wskaźnik wykorzystania kolei, było województwo mazowieckie (13,6), a na trzecim - Dolny Śląsk (7,8). Co ciekawe, wartość, którą przypisano Pomorzu, jest prawie trzy razy wyższa niż średnia ogólnopolska. To najlepszy dowód na to, że na Pomorzu kolej cieszy się dużą popularnością.

W 2021 r. pociągi na Pomorzu przewiozły 46,7 mln pasażerów, co daje regionowi drugie miejsce po województwie mazowieckim, w którym kolej przewiozła około 74 mln pasażerów. Okazuje się też, że na Pomorzu najwięcej pasażerów (8,3 mln) korzysta ze stacji Gdynia Główna, a następnie ze stacji Gdańsk Główny (prawie 8 mln osób).

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk poinformował, że samorząd realizuje wiele projektów, dzięki którym zwiększy się komfort podróży. Chodzi tu m.in. o elektryfikację PKM, budowę bajpasu kartuskiego, ale też zakup taboru kolejowego zarówno dla aglomeracji, jak i połączeń regionalnych. Niedługo, jak przyznał Mieczysław Struk w komunikacie, ogłoszony zostanie przetarg na zakup składów o napędzie hybrydowym.