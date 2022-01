Na Pomorzu jest już ponad 1400 terytorialsów. W tym roku odbędzie się aż 10 terminów rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej

- Rozpoczyna się piąty rok funkcjonowania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to jedyny rodzaj wojsk, który pozwala łączyć dotychczasową pracę zawodową czy naukę ze służbą wojskową. Jeżeli do tej pory nie założyłeś lub założyłaś oliwkowego beretu to w 2022 roku będzie na to 10 szans - informuje porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio.