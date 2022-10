Na Pomorze trafiły ponad 4 miliony dawek jodku potasu, choć zdaniem ekspertów zagrożenie promieniowaniem jest zerowe

Pomorzanie boją się przede wszystkim promieniowania, które mogłoby zaszkodzić ich zdrowiu, gdyby doszło do zniszczenia czy uszkodzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ten lęk podsycają dodatkowo jeszcze informacje o prewencyjnych działaniach rządu i przekazaniu samorządom jodku potasu.

Klienci szukają jodku potasu w aptekach, tymczasem partia tego preparatu trafiła już również na Pomorze.

- Mamy zabezpieczony jodek potasu w ilości ponad 4 milionów dawek – zapewnia dr Jerzy Karpiński, Pomorski Lekarz Wojewódzki. - Został on rozdysponowany przez Państwową Straż Pożarną do wszystkich samorządów na Pomorzu. Natomiast samorządy zostały zobowiązane do tego by na stronach internetowych umieścić informacje w jakich punktach będzie wydawany jodek potasu w razie gdyby okazał się potrzebny mieszkańcom. Każda osoba, która się po jodek zgłosi otrzyma również ulotkę z informacją jaką dawkę preparatu w zależności od wieku dana osoba powinna przyjąć. Póki co żaden z mieszkańców Pomorza jodku potasu nie otrzymał bo zagrożenia skażeniem radioaktywnym nie ma. Zgodnie z oceną Agencji Atomistyki i laboratorium województwo pomorskie to zagrożenie na poziomie zerowym. Dr Karpiński ostrzega też by nie kupować jodku potasu w aptece (jest na receptę) czy w Internecie w celu profilaktycznym.