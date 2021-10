Na Politechnice Gdańskiej otwarto laboratorium metrologiczne. Studenci będą w nim nabywać umiejętności związane z wszelkimi pomiarami

Nowe laboratorium do dyspozycji studentów

- Bardzo dziękujemy za stworzenie możliwości rozwijania politechniki, a tym samym przyczyniania się do rozwoju lokalnej społeczności – mówił dyrektor Ruszkowski. - Pochodzę z Gdańska, studiowałem w tych murach i w ten sposób mogę odwdzięczyć się za edukację, którą sam pobrałem. Trzeba inwestować w młodych ludzi, po to, by uczyli się tego co rzeczywiście potrzebne jest w przemyśle.