Na pieszo z Zakopanego do Helu: z miłości do Zosi, która walczy z SMA. Tata, dziadek i wujek przemierzają Polskę i zbierają na leczenie

Akcja „Pieszo po zdrowie", w ramach której Tomasz Szcześniewski, Jacek Szcześniewski i przyjaciel rodziny Karol Zdrojewski pieszo przemierzają Polskę, by zebrać potrzebne środki na leczenie małej Zosi, wystartowała 19 sierpnia 2022 r. To wtedy panowie wyruszyli z Zakopanego w pieszą pielgrzymkę do Helu.

Początkowo planowali przejść całą Polskę - z Zakopanego do Helu w 50 dni, jednak już w drodze okazało się, że zainteresowanie akcją wśród Polaków jest tak duże, że trzeba było przeplanować trasę i rozłożyć ją na dłuższy czas, tak, by podróżnicy mogli więcej czasu poświęcić na spotkania z ludźmi, którzy chcą okazać im wsparcie.

7 października 2022 r. panowie zawitali do Trójmiasta, a już w środę, 12 października zjawili się w Wejherowie. Tutaj udało się nam z nimi spotkać i zapytać o wrażenia. Cała trójka nie ukrywa zmęczenia pieszą wędrówką w najróżniejszych warunkach pogodowych, ale jest też pełna nadziei, że uda się osiągnąć cel i wykupić lekarstwo dla chorej Zosi.