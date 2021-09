Na nogach i kołach wokół Pachołka – biegi przełajowe i wyścigi kolarskie MTB XC. Nowa impreza sportowa w Lasach Oliwskich 25-26 września

Leśne trasy w okolicy wzgórza Pachołek w Gdańsku Oliwie to miejsce, gdzie piękno przyrody łączy się ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. To idealne miejsce do biegania przełajowego oraz jazdy na rowerze MTB. Biegacze stawią się na starcie w sobotę, 25 września 2021 roku. Dzień później do rywalizacji ruszą miłośnicy dwóch kółek.

„Na Nogach i Kołach wokół Pachołka” to dwie niezależne, niemal całodniowe imprezy, promujące ruch na świeżym powietrzu, ale też normalna sportowa rywalizacja, gdzie na najlepszych czeka sporo nagród – rzeczowych (dzieci i młodzież) oraz finansowych (w przypadku dorosłych premiowanych w ten sposób będzie sześć pierwszych miejsc w wyścigach elity mężczyzn i kobiet). Zapisy na stronie internetowej: biegi przełajowe lub wyścigi kolarskie MTB XC.

Zawody biegowe odbędą się na dystansach 500 m, 1500 m i pętli o długości około 3000 metrów. Potrwają do czasu, aż lider biegu przekroczy linię startu/mety w określonym wyżej przedziale czasowym. Kolejni zawodnicy kończą zawody po przekroczeniu linii startu/mety niezależnie od liczby przebiegniętych okrążeń.