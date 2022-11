Na lotnisko w Gdańsku miał przylecieć samolot holenderskich linii lotniczych KLM. Został odwołany

Królewskie Towarzystwo Lotnicze odwołało lot do Gdańska

O odwołaniu lotów KLM do Polski poinformowano na Twitterze:

Informację potwierdziła rzecznik prasowa lotniska.

- Królewskie Towarzystwo Lotnicze odwołało wieczorny lot do Gdańska - przekazała nam Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowy gdańskiego portu lotniczego. - Linia lotnicza nie podał przyczyny odwołania lotu do Gdańska.

Nieoficjalnie przyczyną anulowania lotów do Polski miało być zdarzenie, do którego doszło w województwie lubelskim tj. niewyjaśnione do tej pory wybuchy w pobliżu granicy z Ukrainą.