Na Kaszuby powracają gwiżdże, gwiazdki, paneszki

Kaszubskie Boże Narodzenie

Kaszuby są miejscem, gdzie od wieków żyją ludowe tradycje związane z czasem Bożego Narodzenia. Tutaj okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Świętem Trzech Króli nosi nazwę Gòdë. To okazja do świętowania, ale także innych aktywności prezentujących tradycję. Wśród nich jest gwiôzdka. Jest to grupa kilku, czasem kilkunastu przebierańców odwiedzających domy podczas Wigilii. Nadejście gwiôzdki zwiastuje dźwięk dzwonków, który rozlega się w okolicy.

Na przedzie pochodu idzie zazwyczaj dwóch tzw. prowodyrów z umalowanymi twarzami, ubranych w kolorowe stroje. Pukają oni do drzwi i pytają gospodarzy: „Chceta wa przëjąc gwiôzdkã?”. Po otrzymaniu zgody cała grupa wchodzi do domu, śpiewa kolędy, recytuje wiersze o narodzeniu Chrystusa i tańczy. O szczegółach tego świątecznego wydarzenia opowiada mi Eugeniusz Pryczkowski, kaszubski działacz i dziennikarz, autor kilkudziesięciu książek, kilkuset tekstów piosenek oraz kilku tysięcy artykułów prasowych o kaszubszczyźnie.