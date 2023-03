Na Grunwaldzkiej w Malborku będzie bruk zamiast asfaltu. To powrót do forsowanego wcześniej rozwiązania, którego obawiali się mieszkańcy Anna Szade

Kto mieszka w Śródmieściu i ma okna wychodzące na ul. Grunwaldzką, ten się nie ucieszy. Władze Malborka zmieniły decyzję co do nawierzchni jezdni. Resztki współczesnego asfaltu znikną, by ustąpić miejsca historycznemu brukowi. Pewnie trzeba będzie poprzestawiać szklanki na półkach, by nie dzwoniły.