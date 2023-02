Na film nie tylko do multipleksu. Te miejsca mają klimat! Kina studyjne w Trójmieście

Kiedy w zeszłym roku świat stanął do góry nogami za sprawą pandemii, wielka zmiana nie ominęła także branży filmowej. Dotychczas pełne sale kinowe z dnia na dzień opustoszały. Dziś obostrzenia są już znacznie mniej restrykcyjne, jednak multipleksy nie powróciły do przed-wirusowych wyników oglądalności. Publiczność przyzwyczajona do utrzymywania dystansu nie chce wracać na pełną obcych ludzi salę kinową. Ceny biletów także nie zachęcają do powrotu przed duże ekrany. Trójmiasto jest jednak pełne małych, klimatycznych kin studyjnych i ciekawych konceptów łączących pokazy filmowe z innymi atrakcjami. Gdzie więc się udać, jeśli nie do komercyjnego kina?