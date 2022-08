Na co kobiety zwracają uwagę u facetów? Co interesuje kobiety u mężczyzn? Podpowiadamy! Maciej Karcz

Na pewno ważną cechą jest poczucie humoru. Która z pań chciałaby wiązać się z rasowym ponurakiem? Szeroki uśmiech i umiejętność rozbawienia kobiety to na pewno bardzo ważna cecha press.pl Zobacz galerię (10 zdjęć)

Na co kobiety zwracają uwagę u mężczyzn? Na to odwieczne pytanie wielu facetów szuka odpowiedzi niezależnie od wieku. Niejeden młody chłopak lub dojrzały mężczyzna zastanawia się, na co patrzą kobiety podczas interakcji z facetem. Na szczęście, sprawdziliśmy jak się sprawy mają i podpowiadamy na co kobiety zwracają uwagę u facetów.