Na Bałtyku przybędzie farm wiatrowych. Orlen nawiązał współpracę z amerykańską firmą GE Renewable Energy

W ramach tzw. pierwszej fazy, wedle założeń PEP2040, do 2030 r. na wodach Bałtyku powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Zgodnie z tym dokumentem, do 2040 roku ich moce wytwórcze w polskiej części morza mają osiągnąć od 9 do 11 GW. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie postępowanie koncesyjne, w ramach którego do rozdysponowania jest jedenaście kolejnych lokalizacji dla farm wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich. Łączna wartość ich powierzchni to ponad 2,3 tys. km2.