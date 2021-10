"Muzyka czyni cuda" w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wyjątkowy koncert jednego z najlepszych tenorów świata

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym wspierane przez sponsorów zaprasza na kolejny, już siódmy, doroczny koncert z cyklu "Muzyka czyni cuda" . Tym razem los tego bardzo prestiżowego wydarzenia omal nie zawisł na włosku, bo dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem z występu w Gdańsku, z powodów rodzinnych zrezygnować musiał meksykański tenor Javier Camarena. Cudem udało się organizatorom zaprosić innego tenora - Josepha Calleja . Co prawda z innej części świata, bo z Malty.

Złoty głos z Malty

- Joseph Calleja nazywany jest „złotym głosem z Malty” – mówi prof. Piotr Czauderna, szef Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed oraz wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym. - Artysta ma 43 lata, pochodzi z rodziny przedsiębiorców, jego ojciec był właścicielem sieci supermarketów, a on sam chciał być raczej muzykiem rockowym. Początkowo jednak śpiewał w kapeli „heavymetalowej”. W wieku 13 lat dostał od wujka kasetę VHS z filmem „Wielki Caruso” ze słynnym tenorem Mario Lanza w roli głównej. Wtedy właśnie postanowił zostać śpiewakiem operowym. Jego pierwszą operową rolą w wieku 19 lat był Makduf w „Makbecie” Verdiego w teatrze operowym w Gozo w rodzinnej Malcie. W 1998 r. wygrał konkurs im. Enrico Caruso w Mediolanie, a w 1999 r. konkurs Operalia organizowany przez Placido Domingo. Obecnie śpiewa na najsłynniejszych scenach operowych świata. W styczniu 2022 r. śpiewać będzie główną partię w „Tosce” Verdiego w Metropolitan opera w Nowym Jorku. Do Gdańska przylatuje z Zurychu, gdzie śpiewał właśnie w Tosce z Sonyą Yonchevą, chyba najbardziej rozchwytywanym obecnie sopranem świata. Często występuje na scenie operowej wraz z Sondrą Radvanovsky, gwiazdą VI koncertu z cyklu „Muzyka czyni cuda” który odbył się w Gdańsku w 2019 roku. Jego głos bywa porównywany do wielkich śpiewaków operowych dawnej ery: Jussi Bjoerlinga, Enrico Caruso i Beniamino Gigli. Ma ekskluzywny kontrakt z wytwórnią Decca Records.