"Muzyka czyni cuda". Charytatywny koncert w Filharmonii Bałtyckiej

Podczas wczorajszego koncertu postawny, jeżeli nie powiedzieć potężnej budowy so-lista, dużo niższy i drobnej budowy dyrygent oraz orkiestra w wieczorowych strojach stanowili jedność. Niezwykle silny, czysty głos o przepięknej barwie Josepha Calleja, delikatne ruchy włoskiego dyrygenta i reagująca na każde skinienie orkiestra robiły na widzach ogromne wrażenie. Fakt, że koncert był tak udany to w dużej mierze zasługa również prowadzącego go, znanego dziennikarza muzycznego Konrada Mielnika, który pomagał publiczności zrozumieć o czym śpiewa Calleja. W programie jego występu, który ze względu na obostrzenia związane z pandemia odbył się bez przerwy (co wiele osób chwaliło) znalazły się znane i mniej znane tenorowe arie m.in. z opery Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego, Pietro Mascagniego i Francesco Cilea, ze słynną arią z opery Tosca – „E lucevan le stelle”a także bardzo popu-larne i powszechnie znane „przeboje” jak „O sole mio” i „Granada”.