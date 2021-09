Muzeum Zamkowe w Malborku niezwykłą wystawą odczarowuje "krzyżackość". Pokazuje, że przez 315 lat warownia była w polskich rękach Anna Szade

Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od niedzieli (19 września 2021 r.) dostępna jest w Muzeum Zamkowym w Malborku dla wszystkich zwiedzających. To próba odczarowania dawnej warowni z jej „krzyżackości” i „pruskości”, bo przez 315 lat była równie ważną rezydencją polskich królów, co Wawel i zamek w Warszawie.