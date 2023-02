Muzeum we Wdzydzach ma nowy obiekt. To chałupa z Porąbu. Zobaczcie jej wyjątkowe wnętrza. ZDJĘCIA I WIDEO Edyta Łosińska-Okoniewska

Chałupa z Porąbu, która trafiła do Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, dawniej należała do rodziny Hemplów. Teraz jej wnętrza mogą podziwiać odwiedzający muzeum. Oficjalne otwarcie obiektu zgromadziło działaczy nauki, kultury, samorządowców, a także potomków rodziny Hemplów.