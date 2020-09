Muzeum Stutthof. 81. rocznica transportu pierwszych więźniów do obozu koncentracyjnego

- Obozy koncentracyjne i gułagi to wymysł dwudziestego stulecia. To miejsca odosobnienia, zorganizowane bardzo konsekwentnie i dokładnie zaplanowane. Ogniwem hitlerowskiego systemu był obóz Stutthof wraz z podobozami - mówił podczas kazania biskup elbląski. - Nie ulega wątpliwości, że obozy koncentracyjne były strukturami zła. Zostały w nich pogwałcone prawa ludzkie i boskie, podstawowe prawa człowieka i prawo moralne. Patrząc na dzieje obozów koncentracyjnych dowiadujemy się, do czego prowadzi pogarda i nienawiść. Istnieją granice, których nie wolno przekroczyć. Tą granicą są prawa narodów do istnienia i życia w pokoju oraz prawa osób do pielęgnowania własnej przynależności narodowej i religijnej. Są to też prawa uwięzionych i jeńców do ludzkiego traktowania - mówił biskup Jacek Jezierski.