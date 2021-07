Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę z okazji 100. urodzin Mariana Kołodzieja

Od czego powinnyśmy zacząć?

Może od powtarzanej od lat legendy, jakoby Marian Kołodziej w czasie pobytu w obozie Auschwitz-Birkenau przyjął czyjeś nazwisko. Historia rodziny i dokumenty, do których dotarliśmy jeszcze podczas przygotowywania wystawy pośmiertnej w kościele św. Jana w 2011 roku, udowadniają, że to nieprawda.

I tak życiorys artysty to niemal filmowa opowieść.

Urodził się 6 grudnia 1921roku w Raszkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. To mała miejscowość, spokojna, z ratuszem na środku małego ryneczku. Przyszedł na świat w rodzinie mieszczańskiej, ojciec był piekarzem, prowadził sklepik z piekarnią. Rodzina przeniosła się do Ostrowa, gdy Marian zaczął naukę w tamtejszym gimnazjum, szkole z do dziś silnymi tradycjami w kultywowaniu polskości, placówce na bardzo wysokim poziomie. W tym to gimnazjum przyszły wielki scenograf rozpoczął swoje pierwsze próby artystyczne. W szkolnej gazetce „Promień” zamieszczał ilustracje. Opublikował tu też swoje pierwsze karykatury, ten rodzaj twórczości upodobał sobie zresztą na całe życie, choć z nią powszechnie nie jest kojarzony. Publikował karykatury kolegów, ale i nauczycieli. Kreska tych wczesnych prac przypomina już te późniejsze.