Muzeum Miasta Malborka od kulis. Muzealnicy zwykle działają w białych rękawiczkach, by nie spłoszyć historii ze zgromadzonych eksponatów

Arnold Flatauer miał 59 lat, gdy w 1933 r. NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, czyli Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) zmusiła go do opuszczenia Marienburga. Był zamożnym żydowskim kupcem, ale nie ograniczał się tylko do biznesu. Działał charytatywnie w czasie wielkiego kryzysu i bezrobocia, prowadząc akcję dokarmiania dzieci w szkole. Udzielał się też w Związku Malborskich Strzelców, był członkiem Żydowskiego Kolegium Reprezentantów.