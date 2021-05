Muzeum Bursztyny czeka na otwarcie! Na Wielkim Młynie znowu góruje chorągiew

- Prace przebiegały w miarę sprawnie, bez niespodzianek. Trzeba było wykonać cały pręt z jednego kawałka, by nie było możliwości pęknięcia. To o tyle specyficzna praca, że trzeba utrzymać rękami nagrzany pręt, który waży kilkadziesiąt kilogramów i nagrzany do 1200 stopni, a parę dni później trzeba nałożyć na to cieniutki płatek złota. Na toporze i godle jest złoto, wyszło tego ok. 2 m2. Prace trwały 1,5 miesiąca - mówił Adam Stachowicz.