Muzea i skanseny w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Lista ciekawych atrakcji

Muzea i inne obiekty historyczne, które warto odwiedzić w północnej Polsce. Tu warto wybrać się na wycieczkę!

Do oficjalnego rozpoczęcia wakacji pozostało zaledwie kilka dni. Nie od dziś wiadomo, że jedną z najpopularniejszych letnich destynacji jest północna Polska, a wszystko to za sprawą niezwykłych krajobrazów, dostępu do morza i atrakcji turystycznych. To właśnie te regiony Polacy wybierają najczęściej, gdy chcą nieco odpocząć od codziennej gonitwy i poleniuchować na leżakach! Warto jednak pamiętać, że oprócz odpoczynku na plaży - można spędzić ten czas nieco inaczej, np. w muzeach i skansenach. W ten sposób połączymy przyjemne z pożytecznym! Postanowiliśmy sprawdzić, do których muzeów warto udać się na jednodniową wycieczkę po północnej Polsce. Wzięliśmy pod lupę województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Jedno jest pewne: jest co zwiedzać! Gotowi?