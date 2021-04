Mural z Krzysztofem Krawczykiem we Wrzeszczu gotowy. Zobaczcie efekt pracy Tuse red.

Piotr "Tuse" Jaworski, znany artysta, zakończył prace nad muralem z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka. Możemy go oglądać we Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 46 (na budynku restauracji Hacjenda). To odpowiedź artysty na wezwania internautów o wykonanie własnej wersji, dlatego że w Trójmieście pojawił się już jeden mural z podobizną legendarnego wokalisty. Można go zobaczyć w Gdyni na jednym z filarów Trasy Kwiatkowskiego.