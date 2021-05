Msza święta w TV i online 30.05.2021. Transmisja na żywo w telewizji! O której i gdzie oglądać na żywo nabożeństwo w niedzielę? Program TV

Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. Kiedy wypada w 2021 roku? Czy Zielone Świątki są wolne od pracy?

Zielone Świątki to jedno z najradośniejszych świąt w kalendarzu katolików. Co ciekawe, co roku obchodzi się je innego dnia. Wszystko to za sprawą Wielkanocy, od której zależy data Zesłania Ducha Świętego. Kiedy Zielone Świątki wypadają w 2021 roku? Czy jest to dzień wolny od pracy? Gdzie zrobimy zakupy tego dnia? Odpowiadamy.