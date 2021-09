Msza święta, składanie wieńców i wystawa plenerowa. Gdańsk uczcił pamięć Polaków poległych w pierwszych dniach wojny

O godz. 10.00, zostały złożone wieńce pod Victoriaschule, przy tablicy upamiętniającej Polaków torturowanych i zamęczonych w pierwszych dniach II wojny światowej. Dziś to budynek Uniwersytetu Gdańskiego, który mieści się przy ul. Kładki 24. To w Victoriaschule w dniach 1-15 września 1939 r. Niemcy znęcali się nad członkami Polonii gdańskiej. Szacuje się, że liczba aresztowanych sięgała nawet 3 tysiące osób. Część z nich trafiła do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie.