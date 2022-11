MŚ 2022. Czy dojdzie do skandalu już w meczu otwarcia? Katar zapłacił za zwycięstwo z Ekwadorem?

"Katar zapłacił 7,4 miliona dolarów ośmiu ekwadorskim piłkarzom, by przegrali mecz otwarcia (1:0, gol w drugiej połowie). Potwierdziło to pięciu wtajemniczonych Katarczyków i Ekwadorczyków" - napisał na Twitterze Amjad Taha, szef regionalny Brytyjskiego Centrum Studiów i Badań nad Bliskim Wschodem.

Jakkolwiek sensacyjnie brzmią te informacje, bardzo szybko zostały one zweryfikowane i rzekomo nie jest to prawda. Ma to mieć podłoże polityczne.

Bo choć na papierze Ekwador jest faworytem meczu z reprezentacją Kataru, to jednak mówimy o piłce nożnej, w której czasami zdarzają się niespodzianki. Wyobraźmy sobie więc sytuację, gdy Katar sensacyjnie wygrywa, a decydujący gol faktycznie pada w drugiej połowie. Nawet jeśli spotkanie byłoby w stu proc. czyste, to od razu pojawi się masa komentarzy, że wszystko było ustawione. Piłkarze obydwu reprezentacji będą pod nieprawdopodobną presją.