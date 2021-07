Mroczne sekrety Bałtyku, Bursztynowa Komnata i gdańska wyspa skarbów... czyli tajemnice Pomorza ciągle odkrywane Ryszarda Wojciechowska

- Osobiście przychylam się do teorii, że to, co w tej chwili możemy zobaczyć w Petersburgu, to być może to jest TA Bursztynowa Komnata, odnowiona częściowo - mówi Amadeusz Majtka, eksplorator i poszukiwacz tajemnic, autor książki "Skarby i tajemnice Polski".