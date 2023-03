Można wyszkolić się na informatyka. Firmy IT płacą bardzo dobre pieniądze

240 godzinny kurs programowania będzie dla uczestników prawie w 50 proc. dofinansowany z funduszy unijnych. Rekrutacja rusza w marcu, a dokładne informacje można znaleźć na stronie www.pomeranianstartit.pl.

- W odpowiedzi na potrzeby projektu Invest in Pomerania Academy stworzyliśmy nie tylko solidny program i nową metodę nauki programowania, ale też unikalny pakiet bezpłatnych usług dodatkowych dla kursantów, które znacznie zwiększą ich szanse na rynku pracy - mówi Kacper Kruszewski, prezes zarządu Komplementariusza, reprezentujący Kruszewscy.BIZ.

Celem projektu Invest in Pomerania Academy jest zasilenie rynku pracy osobami o aktualnie najbardziej poszukiwanych kompetencjach - w branży IT oraz offshore. Oba kluczowe dla województwa pomorskiego sektory są atrakcyjne dla pracowników pod względem wynagrodzeń i stabilności zatrudnienia.

Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu Invest in Pomerania Academy podpisano jedną umowę z firmą szkoleniową na kształcenie w zawodach portowo-offshorowych. Firma Kruszewscy.BIZ jest natomiast czwartą, która przygotuje dla lokalnego rynku pracy nowych programistów. Łącznie dzięki inicjatywie Invest in Pomerania kwalifikacje potrzebne w branży IT zdobędzie ponad 660 osób.