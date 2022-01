Można już zgłosić swój projekt do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogólnomiejskie projekty zdominuje Polanka Redłowska?

Budżet Obywatelski, czyli coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Gdyni zadecydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta, rozpoczyna się w poniedziałek, 24 stycznia. Etap składania projektów potrwa do 21 lutego włącznie.

– Budżet Obywatelski to dla wszystkich mieszkańców możliwość współdecydowania o tym, jak zmieniać się będzie Gdynia. Etap, który właśnie rozpoczynamy, ma szczególne znaczenie. To właśnie Państwa zaangażowanie w przygotowanie projektów jest siłą napędową tego procesu. Ponad 540 pomysłów przekazanych dotąd do realizacji jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam do składania wniosków, razem możemy wiele zdziałać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Może to zrobić każda osoba, która mieszka w Gdyni, bez względu na wiek oraz adres zameldowania. Łączna pula środków BO2022 to ponad 11 milionów złotych. Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Za istotnie ważne uznane zostały w tym roku zagadnienia związane z ochroną środowiska i ekologią, dlatego projekty miejskie mogą być składane tylko i wyłącznie w ramach tzw. Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.