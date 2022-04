Możliwy rekordowy wzrost minimalnej pensji w 2023 r. Najniższe wynagrodzenie prawdopodobnie wzrośnie o ponad 400 zł

Minimalna pensja może wynieść ponad 3400 zł brutto: jakie są prognozy?

Dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej” wyliczyli, że wzrost minimalnej pensji o ponad 400 zł brutto zagwarantują przepisy, o ile przeciętna płaca w pierwszym kwartale tego roku wyniesie co najmniej 6021 zł brutto. GUS tę informację poda w połowie maja. Taka kwota jest możliwa do osiągnięcia, bo już w marcu przeciętne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 6665,64 zł brutto i było wyższe o 12,4 proc. niż rok temu. Natomiast w stosunku do lutego 2022 r. poszło w górę o 7,2 proc.