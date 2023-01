Możesz zostać specjalistą do wykrywania fałszerstw, pirotechnikiem, pracować na misjach. MOSG chce w tym roku przyjąć do pracy 75 osób

Rekrutacja do służby w MOSG - zadzwoń po więcej informacji

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr. tel. 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod nr. tel. 797-337-256.

Praca w Straży Granicznej. Kto może ją pełnić?

Dwa etapy rekrutacji do Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Praca w Straży Granicznej. Co można w niej robić?

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych.

Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni.