Możesz zostać nowym Bartoszem Zmarzlikiem. Wybrzeże Gdańsk ogłasza nabór do młodzieżowej szkoły żużlowej

Zdunek Wybrzeże Gdańsk i Akademia Sportu Wybrzeża będą szkolić adeptów miniżużla startujących na motocyklach o pojemności do 125 cc.

Co jest potrzebne, by zacząć zajęcia? W pierwszej kolejności chęci oraz zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Każdy z kandydatów po wstępnej rozmowie z menedżerem Erykiem Jóźwiakiem zostanie skierowany na badania lekarskie, które potwierdzą jego zdolność do uprawiania sportu.

- Wśród kandydatów na żużlowców mile widziany jest wcześniejszy kontakt z jakimkolwiek motocyklem. Adepci w klasie 250 cc na wiosnę rozpoczną szkolenie na klubowym sprzęcie, od razu na dużym torze. Zanim jednak zostaną dopuszczeni do motocykli, będą musieli solidnie przepracować z nami zimę. Treningi ogólnorozwojowe pod okiem trenera Hulko odbywają się trzy razy w tygodniu, w sali judo i w plenerze - mówi Jóźwiak.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem prób treningów klub zaprasza do kontaktu pod numerem telefonu 519-185-422 lub adresem mailowym: [email protected]