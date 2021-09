Mowy końcowe w procesie trzech oskarżonych o zrzucenie z cokołu figury ks. Henryka Jankowskiego. Proces odroczony do 28 września

Rozprawa w gdańskim sądzie okręgowym miała być ostatnią w procesie Konrada Korzeniowskiego, Rafała Suszka i Michała Wojcieszczuka oskarżonych o obalenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego w 2019 roku. Posiedzenie poprzedziła demonstracja poparcia dla oskarżonych ok. 40 osób pod budynkiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podczas rozprawy prokurator Mariusz Skwierawski wniósł o wymierzenie oskarżonym po roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywien po 7 tys. zł i naprawę szkód w całości solidarnie.

Anna Żmijewska reprezentująca oskarżycieli posiłkowych: Parafię św. Brygidy, Andrzeja Sagana, Grzegorza Pellowskiego, Krzysztofa Doślę i Ludwika Kowalskiego w mowie końcowej zauważyła:

- Dziś jest to pomnik, jutro to będzie atak nienawiści na drugiego człowieka. To nie jest proces Henryka Jankowskiego, a oskarżonych – zaznaczyła i odniosła się do motywacji działania oskarżonych. - Nikt w Polsce nie prawa łamać porządku prawnego. [...] To sąd, nie tłum, nie społeczność, nie media, wydaje wyrok – przekonywała i zauważyła, że seria dewastacji różnych upamiętnień w ostatnim czasie zaczęła się zrzuceniem figury ks. Jankowskiego.